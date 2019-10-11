وفــد «إعمـــار اليمــن» يبحـــث مـع مؤسسات دولية في واشنطن المشروعات التنمــوية

المصدر: واشنطن - واس

عقد وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اجتماعات ولقاءات عدة مع مجموعة من الوكالات التنموية والمؤسسات البحثية والمنظمات التعليمية في العاصمة الأميركية واشنطن، ضمن النشاط الذي يقوم به البرنامج في الولايات المتحدة، للتعريف بمشروعات المملكة التنموية في اليمن.

وترأس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى العاصمة الأميركية واشنطن، مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج، المهندس حسن العطاس، فيما تأتي هذه الاجتماعات ضمن النشاط التعريفي الذي يقوم به وفد البرنامج لإبراز جهود المملكة التنموية في اليمن، وحرصاً على تطوير آليات التواصل والتعاون مع المنظمات التنموية والجهات الدولية ذات العلاقة.

وانطلق أول أنشطة البرنامج بعقد اجتماع مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي مثلها خلال الاجتماع، نائب مساعد مدير الوكالة في مكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية، روب جنكينز، ونائب مساعد المدير في مكتب الوكالة للشرق الأوسط، جيسن فولي.

وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون المشترك في العمل التنموي، كما جرى خلال الاجتماع بحث دور وأهمية التنمية والإعمار في اليمن.

واستعرض وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استراتيجية تنفيذ مشروعات التنمية والإعمار وفق احتياجات المجتمعات المحلية.

وأشاد نائب مساعد مدير الوكالة في مكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية، روب جنكينز، بمشروعات البرنامج التنموية، مثنياً على وجود البرنامج الفعّال داخل المحافظات اليمنية.

وأعرب عن شكره للمملكة على تبرعاتها السخية التي قدمتها للأمم المتحدة، التي كان آخرها تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن.

كما قام وفد البرنامج بعقد اجتماع مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ممثلاً برئيس معهد الشرق الأوسط، الدكتور بول سالم، والخبير بمعهد الشرق الأوسط، جيرالد فيرستين، والباحث في معهد الشرق الأوسط، ألين كيسويتر، وذلك في إطار التعريف بالبرنامج وبحث سبل التعاون لتعزيز العمل التنموي في اليمن. والتقى وفد البرنامج بمسؤولين في البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وركّز اللقاء على تفعيل العمل المشترك مع المنظمات الدولية في اليمن، وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجيات ومشروعات البرنامج في اليمن، وتم الحديث عن القطاعات التي يدعمها البرنامج، التي أسهمت في تحقيق الاستقرار وتوفير فرص العمل في المحافظات اليمنية. واجتمع وفد البرنامج مع مسؤولي شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، جرت خلاله مناقشة مشروعات البرنامج في التنمية والإعمار في القطاعات الرئيسية كافة، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك لتحسين جودة الحياة اليومية لدى المجتمعات المحلية في اليمن.

كما التقى وفد البرنامج رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - العربية، جون أنثوني، وعضو المجلس، عباس الداهوك، وتمّ تباحث سبل تعزيز التعاون بمجال التنمية والإعمار في اليمن.