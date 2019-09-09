بدعم إماراتي.. بدء حملة نظافة شاملة في مديريات عدن

المصدر: عدن - وام

بدعم من دولة الإمارات دشن «صندوق النظافة وتحسين المدينة» في محافظة عدن، حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات وأكوام القمامة من مديريات المدينة، وذلك تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال مدير الرقابة والتقييم بصندوق النظافة في عدن، خليل أحمد مقبل، إن الحملة التي يمولها «الهلال الأحمر الإماراتي» تأتي في إطار حملة الاستجابة العاجلة من قبل دولة الإمارات لحاجات الشعب اليمني، وتستمر أربعة أيام، وتستهدف صون الصحة العامة وحماية سكان عدن من العديد من الأمراض والحشرات المسببة لها، مثل مرض الكوليرا، حيث تتواصل الجهود الإماراتية للحد من انتشار هذا الوباء، وتضمنت تدشين حملة علاج ومكافحة الوباء والوقاية منه، مشيراً إلى انطلاق الحملة بمديريات الشيخ عثمان والمنصورة والبريقة.

وعبّر المواطنون اليمنيون عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، لتدشين تلك الحملة التي تستهدف الحفاظ على سلامة اليمنيين وصحتهم، وذلك في إطار الدعم المتواصل من قبل الإمارات لمحافظة عدن والمحافظات المحررة على مختلف الأصعدة.

من جهة أخرى، تواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للمواطنين اليمنيين، ضمن رسالتها الإنسانية للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وفي هذا الصدد قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حزمة مساعدات إغاثية وغذائية لأهالي محافظة حضرموت عبر قوافلها المنتشرة في مختلف مناطقها وبقية المحافظات المحررة.

ووزعت الهيئة 215 سلة غذائية تزن أكثر من 17 طناً، مستهدفة 1075 فرداً في مناطق دمون والفجيرة بمديرية تريم بوادي. كما وزعت 400 سلة غذائية تزن أكثر من 32 طناً على 2000 فرد في مناطق الغرف والردود وشريوف.

وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها، مثمنين لدولة الإمارات هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية. يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح»، بلغ 25 ألفاً و744 سلة غذائية بمعدل 2080 طناً، استهدفت 128 ألفاً و720 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.