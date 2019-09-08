وزير الدفاع اليمني يتفقد الوحدات في جبهة نهم

المصدر: صنعاء - سبأنت

قام وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، أمس، بزيارة إلى الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء، وتفقد المواقع الأمامية التي تم تحريرها، أخيراً، وعقد اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية.

وخلال الزيارة، استمع وزير الدفاع لشرح مفصل عن سير العمليات القتالية في الجبهة، وهنأ قادة ومنتسبي المنطقة العسكرية السابعة بالانتصارات الأخيرة، التي أحرزها الجيش اليمني في المنطقة السابعة ومختلف المناطق والمحاور العسكرية.

وشدّد المقدشي على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلي بمزيد من الجاهزية والاستعداد القتالي في المعركة، التي فرضتها الميليشيات الحوثية المتمردة على الشعب اليمني الصابر.

كما قام وزير الدفاع بزيارة إلى المستشفى الميداني التابع للمنطقة العسكرية السابعة، واطّلع على مستوى الخدمات الإسعافية والطبية المُقدمة للجرحى من أبطال الجيش الذين يتعرضون لإصابات خلال مُشاركتهم في مواجهة الميليشيات الحوثية.