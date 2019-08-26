تقرير حقوقي يرصد 258 انتهاكاً للميليشيات خلال أسبوع

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

رصد تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب ميليشيات الحوثي الإيرانية 258 انتهاكاً في مناطق سيطرتها خلال أسبوع واحد.

وذكر التقرير أن انتهاكات الميليشيات شملت رصد 11 حالة قتل، منها خمس حالات نتيجة قصف مناطق مأهولة بالسكان، كما تم تسجيل ثلاث حالات قتل نتيجة أعمال القنص، وحالتين جراء انفجار ألغام زرعتها الميليشيات في الطرق العامة، إضافة إلى حالة قتل للطفلة ريماس عبدالسلام نعمان القادري (ست سنوات) والتمثيل بجثتها، وتم تقييد الحالة ضد مجهول في مديرية جبلة عزلة الشراعي محافظة إب.

ووثق التقرير 18 حالة إصابة للمواطنين، أغلبهم من الأطفال والنساء، شملت ثلاث حالات إعاقة دائمة وبتر أطراف، بينهم الطفل أحمد مثنى عبدالقوي الحقب (12 عاماً)، نتيجة المقذوفات الحوثية والألغام الأرضية.

كما وثق التقرير عمليات قصف وتدمير للمناطق المأهولة بالسكان، حيث قامت ميليشيات الحوثي بقصف عشوائي لثماني مناطق سكنية، في محافظات الحديدة، الضالع، الجوف، تعز، البيضاء، وحجة. وسجل التقرير تهجير 75 أسرة خلال الفترة الزمنية للتقرير، نتيجة أعمال القصف العشوائي والمكثف على هذه الأحياء، إضافة إلى زراعة الألغام بشكل مفرط، مشيراً إلى أن الميليشيات قامت بـ76 حالة اختطاف واعتقال وإخفاء قسري للمواطنين، إلى جانب 29 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين. وأكد التقرير قيام الميليشيات الحوثية في محافظة صنعاء بتحويل المساجد ودور العبادة إلى أماكن للتعبئة والتحريض المذهبي والطائفي والتجنيد، وإقصاء المخالفين لهم فكرياً، إضافة إلى فرض مبالغ بالقوة تراوح بين 3000 و10 آلاف ريال يمني على كل محل تجاري في صنعاء.