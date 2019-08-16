قرقاش: الإمارات تعزز العلاقات مع السعودية ومصر.. ومنظورها إحياء الأمن العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر، ومنظورها إحياء الأمن العربي.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس «بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي.. يبتكرون معنى مسخاً للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام».

وأضاف قرقاش أن «عويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء.. اختاروا مسارهم، وأدركوا كلفته وخطورته».