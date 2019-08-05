الجيش اليمني يحرّر مواقع جديدة في صعدة ويسيطر على خطوط إمداد الحوثيين

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، تقدمها في جبهات صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتمكنت من تحرير مناطق جديدة في جبهة باقم شمال المحافظة، وسيطرت على خطوط إمداد الحوثيين، فيما واصلت الميليشيات الانقلابية تصعيدها العسكري في جبهات الساحل الغربي، وأرسلت تعزيزات جديدة إلى محيط منطقة الجبلية بالتحيتا، مع استمرار المواجهات بين قوات الشرعية والميليشيات في جبهات تعز والبيضاء والضالع.

وتفصيلاً، استكملت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف، تطهير المناطق التي تم تحريرها في مديرية باقم شمال صعدة، وأحكمت سيطرتها على خطوط إمداد الحوثيين في محيط مركز المديرية، وحررت موقعي الهنجر والتباب السود.

وقال أركان حرب اللواء الخامس بالجيش اليمني، العقيد محمد الباهلي، في تصريح صحافي، إن الجيش عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر، كانت في إحدى الخنادق على ميمنة «التباب السود»، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فإن وحدات من اللواء الخامس حرس حدود واصلت عمليات تأمين المواقع المحررة في محيط مركز المديرية، فيما واصلت الفرق الهندسية عمليات نزع الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف، تمكنت، أول من أمس، من تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، منها مرتفعات جبال الدخاس والخضاض، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي خلّفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إلى جانب تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً بقوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من ثمانية محاور قتالية بمعقل الحوثيين في صعدة، بعد تمكنه من فتح جبهات جديدة في مديريتَي قطابر والصفراء، واستهدفت المدفعية مواقع الميليشيات في منطقة مديرية حيدان مسقط رأس زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع عسكرية للميليشيات في مديرية سحار، واستهدفت مواقع للحوثيين في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة.

وفي الحديدة على الساحل الغربي، دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات عسكرية ضخمة نحو منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة، وقالت مصادر ميدانية إن التعزيزات ضمت آليات عسكرية تحمل عناصر مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتزامنت مع قصف واستهداف مكثف شنتهما الميليشيات على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مناطق متفرقة من الجبلية.

وواصلت ميليشيات الحوثي قصفها الأحياء السكنية في مديرية حيس بالمدفعية الثقيلة، وسقط عدد من القذائف على منازل المدنيين، وأحدثت أضراراً كبيرة بها، وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

ووفقاً لمصادر محلية في التحيتا، فإن الميليشيات شنت خلال الأيام الأخيرة قصفاً مدفعياً عشوائياً عنيفاً على عدد من المنازل والمزارع في المدينة، مشيرة إلى أن الميليشيات لم تستثنِ في قصفها المنازل أو المساجد أو الأسواق العامة أو المزارع، كما قامت بقصف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي وشرق مدينة الصالح بشكل عنيف، بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية، وبالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة، بشكل مكثف وعنيف.

وفي البيضاء، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بنيران القوات المشتركة في جبهة الملاجم، شرقي المحافظة، وذكرت مصادر ميدانية، أن القوات تمكنت من نصب كمين محكم لمجموعة من عناصر الميليشيات في منطقة هجارة، بمديرية الملاجم، وتمكنت من تدمير عربة عسكرية، وقتل وأصيب من كان على متنها من عناصر الميليشيات.

وفي تعز، أحبطت قوات الجيش اليمني، مسنودة بقوات بالتحالف، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة مقبنة غربي المحافظة، فيما شهدت منطقة قهبان اشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات.

وفي الضالع وسط اليمن، تواصلت المعارك بين القوات المشتركة والميليشيات في جبهات الجب حجر المرياح والفاخر، ومحيط معسكر الجب، وقفلة الزبيريات وشخب، في شمال وشمال غرب الضالع، مع استمرار تحليق مقاتلات التحالف في سماء تلك المناطق لمساندة قوات الشرعية على الأرض. وتمكنت القوات المشتركة من اعتقال أفراد خلية كاملة تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة باب غلق - الفاخر، وقالت مصادر باللواء الأول صاعقة في الجيش اليمني، إنه تم ضبط الخلية بعد محاولتها التسلل إلى موقع قحوش المتاخم لمنطقة القفلة وباب غلق، وتم القبض على أفرادها جميعاً بعد تطويقها من جميع الاتجاهات.

وكانت جبهات غرب قعطبة شهدت مواجهات بين قوات المشتركة والميليشيات، خلفت 10 قتلى في صفوف الحوثيين وإصابة آخرين، فيما أكدت مصادر ميدانية أن المواجهات أسفرت عن مصرع قيادي حوثي ميداني شمال منطقة حجر.

ضبط خلية حوثية حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في الضالع.

الميليشيات تواصل قصف مواقع القوات المشتركة والمدنيين في الحديدة.

مقاتلات التحالف تستهدف مواقع عسكرية للميليشيات في صعدة وحجة.