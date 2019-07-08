939 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال 3 أشهر

المصدر: عدن - وكالات

رصدت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 939 واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من المحافظات خلال الفترة من الأول من أبريل وإلى 30 يونيو الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها إن من بين حالات الانتهاكات التي تم رصدها 423 حالة استهداف مدنيين، و297 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و51 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط فيها 82 ضحية، وقد أدت الانتهاكات إلى موجة نزوح كبيرة في مناطق مختلفة.

وأضاف البيان أنه تم رصد 28 حالة قتل خارج القانون، و19 واقعة تجنيد أطفال، وواقعة واحدة لاستهداف طواقم طبية، و13 واقعة تفجير منازل، لافتاً إلى أنه تم خلال عملية الرصد والتحقيق الاستماع لـ2817 شاهداً ومبلغاً، إضافة إلى استلام ملفات تم رصدها وتوثيقها من قبل منظمات المجتمع المدني.

وذكر البيان أن فريقاً اللجنة من الأعضاء والمحققين والراصدين زار مديريتي صالة والمسراخ في محافظة تعز، التي سقط فيها أكثر من 37 ضحية مدنياً بين جريح وقتيل، معظمهم من الأطفال، خلال يونيو الماضي، إثر المقذوفات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، موضحاً أن الفريق زار مديريات تبن والحوطة في لحج وزنجبار في أبين وحي الرقاص بأمانة العاصمة.

وأكد البيان أن فريق اللجنة الوطنية زار السجون المركزية في محافظات إب ولحج وأبين وتعز وشبوة ومدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة، واستمع إلى عدد من السجناء والمحتجزين، وبيّن أن اللجنة شاركت خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدد من الفعاليات والأنشطة الخارجية، من بينها ورشة التدريب حول استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية الفضائية في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في أديس أبابا، ولقاء مع الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بالرياض، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

وجددت اللجنة دعوتها لكل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية إلى التواصل مع اللجنة، والإبلاغ عن أي انتهاكات.