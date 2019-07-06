القوات المشتركة تحبط مخططاً إرهابياً للميليشيات

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أحبطت قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي باليمن، مخططاً إرهابياً كانت تعتزمه ميليشيات الحوثي الإيرانية، عقب ضبط شاحنات تابعة لها محملة بالمواد المتفجرة.

وذكر مصدر ميداني، أن الحواجز الأمنية التابعة لقوات اللواء 11 عمالقة، تمكنت من ضبط شاحنات محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة، كانت في طريقها إلى الميليشيات الانقلابية، لافتاً إلى أنه تم ضبط المهربين ويجري حالياً التحقيق معهم.

وأضاف المصدر، أن الميليشيات الإيرانية شنت عقب ضبط الشاحنات هجمات على مواقع الحواجز الأمنية في منطقتي السياف والسبلة التابعتين لمديرية المخاء بمحافظة تعز، ولكن قوات اللواء تمكنت من التصدي للهجوم.

ولفت المصدر إلى أن ضبط هذه الشحنة من المتفجرات جاء عقب استحداث النقاط الأمنية في الطريق الذي كانت تستخدمه الميليشيات لتهريب الأسلحة والمخدرات بالتعاون مع متحوثين متعاونين، مضيفاً أن التحقيقات الأولية مع المهربين كشفت هوية أولئك المتعاونين ويجري حالياً ملاحقتهم لضبطهم.