«التحالف» يستهدف 5 زوارق مفخخة لميليشيات الحوثي في الحديـدة

المصدر: الرياض، عدن - وام والإمارات اليوم

نفذت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر أمس، عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية «5 زوارق مفخخة»، تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية، تمثل خطراً وهجوماً وشيكاً يهدد الأمن الإقليمي والدولي. تزامن ذلك مع إعلان قوات الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية رازح بمحافظة صعدة، وسيطرتها أيضاً على طريق تعزيزات لميليشيات الحوثي الإيرانية في البيضاء.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الأهداف شملت خمسة زوارق مفخخة ومسيّرة عن بعد، تم تجهيزها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ولفت المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وكذلك القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، مشيراً إلى أن ذلك يعد انتهاكاً لنصوص اتفاق «ستوكهولم» واتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة، كما أن الميليشيات الحوثية تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقار لأنشطتها الإرهابية، ومن المدنيين دروعاً بشرية.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بتكتيكات للحرس الثوري الإيراني، وتم نقلها من خلال خبرائه وعناصره الداعمة للميليشيات الحوثية التي تمثل وكلاء إيران بالمنطقة، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع استمرار دعمها للجهود السياسية كافة لتطبيق اتفاق استوكهولم وإنهاء الانقلاب.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه مستمر في تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميليشيات الحوثية، مطالباً المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وجاءت هذه العملية النوعية عقب مواجهات عنيفة جهتي الشرق والشمال داخل مدينة الحديدة، وجولة الحلقة ومنتجع الواحة.

وكانت مصادر ميدانية أشارت إلى نشر الميليشيات مسلحين بكثافة، وإعادة تموضع القناصة وتكثيف النقاط والانتشار في الأحياء وعبر خطوط التماس المتقدمة.

واستخدمت الميليشيات مدارس ومنشآت عامة ومرافق حيوية داخل المدينة كمواقع لمدفعية نشطة في عشرات النقاط.

إلى ذلك، تصدت قوات ألوية العمالقة لهجوم شنته عناصر تابعة لميليشيات الحوثي على مواقع قوات ألوية العمالقة في المناطق الواقعة بأطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا بأن مجاميع مسلحة من ميليشيات الحوثي شنّت هجوماً مسلحاً على مواقع تابعة لقوات ألوية العمالقة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وبالقذائف المدفعية والصاروخية.

كما واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصف واستهداف مواقع ألوية العمالقة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ بدء سريان الهدنة الأممية في الحديدة.

وشنت ميليشيات الحوثي، أمس، هجوماً عنيفاً على مواقع قوات العمالقة المتمركزة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

من جهة أخرى، سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع جديدة بمديرية رازح غرب محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي أن قوات الجيش سيطرت على تبة القد، وأجزاء واسعة من جبل الحصن في رازح غرب صعدة، وتمكنوا من دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية منها، وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار المجيدي إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من ميليشيات الانقلاب، وتكبيدها خسائر مادية ومعنوية.

وفي البيضاء، أحكمت قوات الجيش اليمني المدعومة بالمقاومة المحلية، سيطرتها النارية على خط الأسفلت الرابط بين قانية والوهبية، الذي تمر عبره تعزيزات ميليشيات الحوثي بعد عملية التفاف كبيرة وموفقة قام بها أفراد محوري البيضاء وبيحان.

وفي الضالع، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لميليشيات الحوثي على موقعي الحمراء والخليل في جبهة مريس شمال المحافظة.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة أفشلت تسلل للميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في موقعي الخلل، والحمراء شمال منطقة مريس، موضحاً أن القوات المشتركة استدرجت المتسللين من ميليشيات الحوثي إلى مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة مريس. وأوضح المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من قتل 10 حوثيين وجرح ثمانية آخرين أثناء محاولة التسلل على موقعي الخلل، والحمراء شمال مريس، فيما لاذ العديد منهم بالفرار باتجاه مدينة دمت. وفي الأثناء، أقدمت الميليشيات الإيرانية على تفجير الجسر بالخط العام بمنطقة القراعية، القريب من منطقة الزبيرية غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وفي تعز، قصفت ميليشيات الحوثي الإيرانية أحياء سكنية، وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي استهدفت بقذائف الهاون منازل مواطنين في حي الجحملية شرق مدينة تعز. وأضافت المصادر أن ميلشيات الحوثي المتمركزة في تبة السلال استهدفت بقذيفة هاون منزلاً تقطنه أسرة حديثة النزوح من حي المطار، مشيرة إلى أن القصف الحوثي أسفر عن إصابة الطفل محمد رزاز، وبتر يده اليسرى، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمنزل.