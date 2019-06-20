رئيس مجلس النواب اليمني يشيد بدور التحالف العربي الداعم لبلاده

المصدر: القاهرة - وام

أشاد رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، بما تقوم به دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال البركاني في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة مع رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أمس: «نعترف لدول التحالف العربي بالجميل من أجل العمل على هزيمة الانقلاب، فقد قدمت الدماء والأموال وهذا ما سيخلده التاريخ».

ولفت البركاني إلى أن اليمن هو الجرح النازف للأمة العربية، وهو بالنسبة لمن يستهدفه جسر عبور للذهاب لأماكن أخرى، لأنه يريد النيل من الأمن القومي العربي برمته وليس اليمن فقط، وأكد أن ميليشيات الحوثي عصابة إرهابية تدمر كل شيء باليمن، وامتدت يدها لدول الجوار، مثلما حدث في استهداف مطار «أبها» بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنه حتى مواد الإغاثة يتم الاستيلاء عليها من قبل عناصر الميليشيات.

وتابع: «إن دعوتنا للسلام لا تجد صدى لدى الحوثيين، وحتى اتفاق الحديدة الذي كان اختباراً لرغبتهم في السلام لم يلتزموا به».

بدوره، أعلن رئيس البرلمان العربي أن هناك مشروع قرار بدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية لتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية. وقال إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية، مشيراً إلى أن البرلمان العربي لن يتوانى عن التصدي لأي جماعة تستهدف المنشآت المدنية.

وأكد أن تعمد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث أخيراً في السعودية هو «جريمة حرب»، مشيراً إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني، وأشار إلى أن البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم، موضحاً أن البرلمانيين لهم حصانة في أي مكان بالعالم.

وتابع أن «تقارير للأمم المتحدة تفيد بأن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لا تصل للشعب اليمني لأنها تنهب من قبل الحوثيين»، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تتفاوض مع الحوثيين لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني لكنها مطالبة بدلاً من ذلك بإلزام الحوثيين بتوصيل هذه المساعدات.

وأضاف أنه أطلع رئيس مجلس النواب اليمني على جهود البرلمان لدعم الشعب اليمني، وأكد دعم الجهود الأممية لحل سياسي وفقاً للمرجعيات اليمنية وقرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن «الحوثيين ليس لهم مشروع دولة بل يتبعون مشروعاً إقليمياً هو مشروع إيران».