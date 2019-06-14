القوات اليمنية تتقدم في الضالع.. و«التحالف» يدمّر مواقع حوثية في صنعاء وذمار

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات على مواقع وأهداف تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى، فيما واصلت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من المقاومة الجنوبية، تقدمها في جبهات شمال وغرب الضالع، مع استمرار الخروقات والتصعيد العسكري للميليشيات في جبهات الساحل الغربي.

وتفصيلاً، أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة ذمار، أن مقاتلات التحالف العربي شنت أمس سلسلة من الغارات، استهدفت مواقع وأهدافاً عسكرية، بينها مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مخلفة انفجارات هي الأعنف من نوعها في المواقع المستهدفة.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر القوات الخاصة المسيطر عليه من قبل الميليشيات في منطقة صباحة غرب العاصمة، بست غارات، ما أحدث انفجارات عنيفة بالمعسكر، كما شنت غارتين على معسكر الصيانة في مديرية الثورة بأمانة العاصمة، كما قصفت تجمعات حوثية ومخازن في كهوف بجبل ذباب مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وبالتوازي مع ذلك نفّذ طيران التحالف غارتين على معسكر مدرسة الشرطة في مدينة ذمار التي تتخذها ميليشيات الحوثي مركز تدريب لعناصرها المسلحة قبل إرسالهم إلى جبهات القتال في البيضاء والضالع.

وفي صعدة لقي القيادي الحوثي المدعو حمزة محمد الوشلي مصرعه، مع عدد من مرافقيه أثناء تطهير سلسلة الجبال والمناطق القريبة من مركز مديرية باقم، وفقاً لمصادر مطلعة، مشيرة إلى أن جثة الوشلى وصلت مع مجموعة قتلى آخرين إلى مستشفى ذمار العام، بعد أن لقوا حتفهم في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وفي الحديدة واصلت ميليشيات الحوثي عمليات استهداف وقصف مواقع العمالقة في مديرية الدريهمي ومدينة الصالح في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، وفقاً لوحدة الرصد والمتابعة في ألوية العمالقة، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية قامت بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع العمالقة والقوات المشتركة في مديرية الدريهمي.

وأسفر قصف الميليشيات الهستيري والمكثف على منازل المدنيين والأحياء السكنية في مديرية حيس إلى إصابة طفل بجروح خطرة، يدعى أشرف عبده صادق، البالغ من العمر 12 عاماً، إذ أصيب بشظايا قذائف مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإجرامية على المنزل الذي كان يوجد الطفل بجانبه.

إلى ذلك شهدت أطراف ريف منطقة الجمعة الواقعة إلى الجنوب من مديرية حيس بالقرب من المناطق التابعة لتعز، اشتباكات ومواجهات حوثية - حوثية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وفقاً لمصادر محلية، مشيرة إلى أن القتال كان بين مجموعتين مسلحتين تابعتين للحوثيين، الأولى من قرية الأزيود، والثانية من قرية العشية، وأخذ كل طرف جانباً، في اقتتال واشتباكات نارية سقط فيها قتيل من كل طرف، وعدد من الجرحى. وفي الضالع سقط قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات، مساء الأربعاء، على تخوم منطقة حجر المرياح في جبهة باجة، نتيجة معارك ضارية بين القوات المشتركة والميليشيات الإيرانية، تركزت في مناطق الحذأة والعقبة وغَول السُقَمَة، فيما نفذت القوات المشتركة هجوماً استهدف مواقع الميليشيات في بيت الأسود وحبيل التِنَامي ومزارع القُحَيزَة للدجاج غرب عزلة باجة.

وتمكنت قوات من أبناء مناطق حجر السُفلى (الحَذأَة والعَقَبَة «وادي مَطر» وغَول السُقمة)، من صد زحف كبير كانت قد حاولت فيه الميليشيات التقدم باتجاه مناطقهم جنوب غرب عزلة باجة، فيما قصفت مقاتلات التحالف مساء أمس، تجمعات للميليشيات في «بيت الأسود» بالجهة الغربية لعزلة باجة. وتمكنت القوات المشتركة من التقدم في جبهة الفاخر باتجاه منطقة حُمَّال - سليم، تزامناً مع معارك شرسة شهدتها جبهة باجة حجر وتكبد الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بينهم القيادي الحوثي والمسؤول الثقافي شهاب الدين عبدالجليل الشامي، الذي لقي مصرعه في تلك المواجهات، ليرتفع عدد قتلى الميليشيات في جبهات الضالع إلى أكثر من 300 قتيل، بينهم 33 من القيادات البارزة، وفقاً للمركز الإعلامي التابع لجبهة الحشاء شمال غرب الضالع. وفي الجوف تمكّنت قوات الجيش في جبهة خب والشعف من صد هجوم للميليشيات على مواقعهم في منطقة صبرين، وكبدتهم قتلى وجرحى، كما أفشلت قوات الجيش هجوماً مماثلاً على المواقع المحررة في مزارع النسيم في ميدي بحجة، ودمرت عدداً من آليات الحوثيين بينها عربة عليها رشاش.