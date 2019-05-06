الإمارات تطلق حملة رمضانية يستفيد منها 2.5 مليون يمني

المصدر: عدن، لحج - وام

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الحملة الرمضانية في اليمن بحزمة مبادرات ومشروعات خيرية وإنسانية، يستفيد منها أكثر من 2.5 مواطن يمني، منهم قرابة 1.5 مليون طفل و500 ألف امرأة.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، إن الحملة الرمضانية امتداد لسلسلة مبادرات وحملات إنسانية وخيرية وتنموية مستمرة ومتواصلة للأشقاء في اليمن، وضمن الخطة الاستراتيجية لآلية العمل الإنساني القائم على تلبية المتطلبات والاحتياجات للفئات المستهدفة، حيث تم الترتيب والتحضير والتجهيز لها على خطوات ومراحل لتنفيذها على أكمل وجه.

وأكد أن تكثيف الأعمال الإنسانية والخيرية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، نهج وسلوك يتم العمل بهما دائماً انطلاقاً من القيم الإنسانية التي رسخها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، واستجابة للقيادة الرشيدة والحكيمة التي تسير على خطاه، ونحن نعمل على القيام بالواجب لمساعدة وخدمة أشقائنا في اليمن.

وأوضح أن الحملة الرمضانية ركزت على الأولويات، وفقاً لخطة العمل الإنساني القائمة على إجراء دراسة ومسح ميداني بهدف الوصول إلى نتائج طيبة ومثمرة، ولَم تقتصر على جانب معين، كما تتضمن مشروع كسوة العيد للأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.

وتشهد الحملة الرمضانية توزيع 100 ألف سلة غذائية، منها 10 آلاف في الضالع، وفي الساحل الغربي 20 ألف سلة، و10 آلاف سلة في تعز ومثلها في محافظة لحج، وفي عدن 25 ألف سلة و5000 في أبين، كما يتم توزيع 10 آلاف سلة في حضرموت ومثلها في شبوة.

وشملت توفير نقطة مركز لتوفير المياه النظيفة، حيث يتم توزيع 500 براد ماء على المحافظات المحررة.

كما تضمنت توفير 5000 من المكملات الغذائية للأمهات والأطفال الرضع.

وتعددت مبادرات وأعمال الحملة الرمضانية، ومنها مشروع إفطار صائم، حيث يتم توفير 150 ألف وجبة أفطار خلال شهر رمضان المبارك، ودعم المخابز حيث يتم دعم 12 مخبزاً في الساحل الغربي لإنتاج 50 ألف قطعة خبز يومياً.

كما تتضمن مشروع كسوة العيد لـ20 ألف طفل في كل من الضالع والساحل الغربي وتعز، ولحج وعدن وأبين، وحضرموت وشبوة.

على صلة، وزعت دولة الإمارات 1260 سلة غذائية على أسر الشهداء في مديريات الحوطة وتبن ويهر في محافظة لحج، ضمن حملة «مير رمضان» التي تنفذها الدولة في اليمن. وقال منسق مكتب الشهداء في محافظة لحج، منصور سيف جبيران، إن هذه السلال الغذائية - التي وزعتها الفرق الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي - ليست الأولى التي تستهدف أسر الشهداء في محافظة لحج، مشيراً إلى أن ما يميزها أنها تأتي مع حلول شهر رمضان المبارك، ما سيسهم في التخفيف من معاناة نحو 8820 فرداً من أسر الشهداء في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووجّه جبيران الشكر إلى دولة الإمارات على كل الجهود التي تبذلها لمساعدة أسر الشهداء في محافظة لحج، ورعايتها لهذه الشريحة المجتمعية التي فقدت معيلها.

الحملة الرمضانية تشهد توزيع 100 ألف سلة غذائية، منها 10 آلاف في الضالع، وفي الساحل الغربي 20 ألف سلة، و10 آلاف سلة في تعز، ومثلها في محافظة لحج، وفي عدن 25 ألف سلة، و5000 في أبين، كما يتم توزيع 10 آلاف سلة في حضرموت ومثلها في شبوة.