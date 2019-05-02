توقيع اتفاقيتين لتقديم العلاج وتوفير المياه لنازحي الحديدة

المصدر: الرياض - واس

وقّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، عقدين مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، أحدهما للرعاية الصحية التكميلية وخدمات التغذية العلاجية والتحصين وعلاج الإصابات مع التوعية والتثقيف الصحي للنازحين، والحد من معاناتهم، ليخدم بذلك 91 ألفاً و250 مستفيداً من نازحي محافظة الحديدة اليمنية، والذين عانوا كثيراً بسبب ممارسات ميليشيات الحوثية الانقلابية.

وقال الربيعة، إن العقد يهدف لإنقاذ حياة الأرواح والأسر اليمنية والمحافظة على استمرارها، وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للنازحين وتقديم الرعاية التكاملية لهم وتوفير التغذية العلاجية للأطفال دون سن خمس سنوات، موضحاً أن ذلك يشمل التحصينات للأطفال والأمهات وتقديم الخدمات الصحية والإنجابية للأمهات والمرضعات ومتابعة صحة الحوامل، إضافة إلى علاج الإصابات وتفعيل نظام الإحالة الطبي وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات.

وأضاف أن العقد الآخر يأتي لتقديم المياه الصالحة للشرب وعمليات الإصحاح البيئي ليستفيد من هذه الخدمة 30 ألف نازح يمني في محافظة الحديدة، وذلك للحفاظ على حياة النازحين والتخلص من النفايات بطريقة صحية وآمنة، والحد من انتشار الأوبئة بين الأسر اليمنية، وتأمين مصادر المياه الصحية والاستخدام اليومي وحفظها ونقلها في أوعية، وتأمين حقائب النظافة الشخصية، وإنشاء منطقة تجميع النفايات والتخلص منها بطريقة صحيحة للوصول إلى بيئة صحية سليمة.

وكان مركز الملك سلمان، بدأ أول من أمس، مشروعاً لتوزيع المواد الغذائية والإيوائية لمحافظة صعدة اليمنية مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتبلغ كلفة المشروع 109 آلاف دولار، وهو عبارة عن 30 ألف سلة غذائية و1500 خيمة و3000 بطانية و6000 حقيبة، ويستفيد من المشروع 105 آلاف يمني نازح من مديريات محافظة صعدة في الجوف ومأرب وحضرموت.