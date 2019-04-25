«خفر السواحل اليمنية»: الحوثيون يستغلون المهاجرين غير الشرعيين في القتال

المصدر: عدن - وكالات

أكد رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن خالد القملي، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية، أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية، خصوصاً بعد وصول المهاجرين إلى أعداد هائلة، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية تستغل المهاجرين في شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال في الجبهات، وآخرون يتم نقلهم من خلال سواحل لحج، عبر مهربين، إلى جزيرة الزهرة بالسودان ثم إلى السواحل الليبية قاصدين الوصول إلى أوروبا.

وأضاف، في تصريح نقله موقع وزارة الداخلية اليمنية، أن معظم المهاجرين، في الفترة الأخيرة، من دولة إثيوبيا يصلون بأعداد كبيرة وبشكل يومي عبر سواحل منطقة بلحاف في محافظة شبوة، وكذلك ساحل خور عميرة بمحافظة لحج، وأخيراً عبر سواحل محافظة أبين.

وأشار إلى خطورة هذه الظاهرة لما يرافقها من استغلال المهاجرين غير الشرعيين في عمليات تهريب المخدرات والسلاح، من القرن الإفريقي إلى دول الجوار وبعض الدول الأوروبية.

وتابع أنه تم عقد عدة لقاءات بهذا الخصوص مع منظمة الهجرة الدولية، واقترحت المصلحة استكمال إنشاء مركز الاستقبال في خور عميره في لحج، ليتم حصرهم وفرز الوافدين وتحديد من تنطبق عليهم شروط اللجوء، وترحيل من لا تنطبق عليهم شروط اللجوء إلى بلادهم.