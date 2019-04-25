حضرموت تحتفل بذكرى الانتصار على «القاعدة»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

شهدت محافظة حضرموت، أمس، عرضاً عسكرياً مهيباً بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي في 24 إبريل 2016، بدعم وإسناد مباشر من التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأكد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني، أن ساحل حضرموت كان في مثل يوم الذكرى على موعد مع النصر على «القاعدة» ودحر التنظيم الإرهابي صاغراً منكسراً من مدينة المكلا وساحل حضرموت بعد أن كان سيطر عليها لمدة عام كامل، منوهاً بدور وموقف دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهامهم الكبير في تحرير وتطهير حضرموت من العناصر الإرهابية المتطرفة.

وعقب كلمة اللواء البحسني، قدمت وحدات رمزية من الجيش الوطني والشرطة اليمنيين عروضاً عسكرية أظهرت مدى الاستعداد الدائم والجاهزية القتالية، كما تم استعراض عدد من المركبات والمعدات والعسكرية المختلفة.

بالتزامن، شهدت مدينة المكلا، فعاليات للحملة الشعبية لشكر دولة الإمارات تحت عنوان «ما قصرتوا عيال زايد»، برفع لوحات في مداخل ومخارج ومختلف شوارع مدينة المكلا تضمنت عبارات شكر وعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً.