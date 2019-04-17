وفد من «الأعلى للأمومة والطفولة» يزور سقطرى

المصدر: سقطرى - وام

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، زار وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أول من أمس، مستشفى الشيخ خليفة في أرخبيل سقطرى اليمني، للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لأهالي الأرخبيل، خصوصاً للأمهات والأطفال.

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، إن زيارة وفد المجلس إلى أرخبيل سقطرى، هدفت إلى تقديم الدعم التثقيفي للأم والطفل في الجزيرة، وتوعية الأمهات بأهمية تربية الأطفال صحياً، ومساعدتهن على اتباع الأساليب الصحية والوقائية الضرورية قبل وبعد الولادة.

والتقى الوفد، خلال الزيارة، إدارة المستشفى واستمع لشرح حول الخدمات التي يقدمها المستشفى، كما قام بجولة تعرف فيها إلى أقسام المستشفى والطواقم الطبية، واطلع على الأجهزة التي وفرها المستشفى لخدمة أهالي الأرخبيل.

ونظم وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة محاضرة توعوية لأهالي منطقة القرية في الأرخبيل، بمركز قرية الطبي، تركزت حول الصحة العامة للأمومة والطفولة وأساليب الرعاية المناسبة.

وشهدت المحاضرة مشاركة كبيرة من قبل الأمهات والأطفال في المنطقة، وقام أعضاء الوفد بتوزيع الهدايا على الأطفال، وكتيبات إرشادية تساعد الأم في توجيهها نحو الرعاية الصحية والسليمة لها ولطفلها.

وتعتبر منطقة قرية، أولى المناطق التي يزورها الوفد، حيث تأتي في مقدمة قائمة جدول الزيارات التي سيقوم بها وفد المجلس بهدف تثقيف وتوعية المرأة، حيث ستشمل الزيارات مناطق متعددة في أرخبيل سقطرى، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأهالي.

وتأتي زيارة وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى الأرخبيل، في إطار الاهتمام المتواصل من قبل القيادة الرشيدة للدولة بأهالي الأرخبيل، وتحسين مستوى المعيشة من خلال تقديم حملات توعوية، وتنفيذ مبادرات تهتم بالأسرة والطفل.

يذكر أن مستشفى الشيخ خليفة في سقطرى، أقامته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويضم عدداً من الأقسام، وهو مجهز بأحدث المعدات الطبية.