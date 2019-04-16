«التحالف» أسقط 11 طائرة حوثية مسيرة في سيئون

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أمس، أن التحالف تمكن من إسقاط 11 طائرة مسيرة، تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في سيئون بمحافظة حضرموت، خلال الفترة الماضية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي، أمس، أن «الحوثيين يخزنون طائرات (درون) قرب أحياء مأهولة في صنعاء، ويضعون منصاتها في المناطق السكنية»، مشيراً إلى أن الميليشيات لاتزال تقوم، أيضاً، بتخزين صواريخ باليستية في صعدة وعمران.

وأكد المتحدث أن الميليشيات الحوثية انقلبت على اتفاق استوكهولم، وارتكبت 3364 خرقاً منذ الاتفاق، مضيفاً: «نواجه تهديد القوارب المفخخة للملاحة في البحر الأحمر، والتحالف استطاع تحييد خطر الصواريخ الباليستية، ونعمل على تحييد القوارب السريعة المفخخة التي تهدد باب المندب».

وأشار إلى أن الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية بجهود التحالف، وتم التصريح لـ24 سفينة تحمل مواد غذائية وطبية، لكن ميليشيات الحوثي تعمل على عرقلة حركة السفن التجارية. وأشار إلى أن التحاف يسهل دخول السلع الحيوية، عبر الموانئ اليمنية بسرعة ودون أي استثناء، كما أكد استمرار الجهود السياسية لدول التحالف.

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خرقاً، ارتكبتها الميليشيات منذ اتفاق استوكهولم.