بتمويل إماراتي.. تخريج الدفعة الخامسة من منتسبي الأمن العام والشرطة في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

احتفلت محافظة حضرموت اليمنية (الأربعاء)، بتخريج الدفعة الخامسة من منتسبي الأمن العام والشرطة «قوات المهام الخاصة» بساحل حضرموت، ضمن برنامج تأهيل منظومة الأمن والشرطة الذي تموله دولة الإمارات.

وعبر محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني - خلال الحفل الذي أقيم بميدان الفيصل في مدينة المكلا وشهد عرضاً عسكرياً وتكريم أوائل الدورة - عن عظيم شكره وامتنانه لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لجهوده في دعم إنجاح خطة تأهيل الأمن، مؤكداً أن هذا البرنامج التأهيلي والتدريبي الذي تموّله دولة الإمارات حقق نجاحات كبيرة بفضل الدعم والإمكانات التي وفرتها الإمارات لقطاع الأمن من معدات ومركبات وأجهزة اتصالات وأسلحة، وإعادة تأهيل وبناء المقرات الأمنية في جميع مديريات ساحل حضرموت.

وأكد المحافظ أن الدفعات التي تخرجت في هذا البرنامج أظهرت همّة ومعنويات عالية، وتنفّذ مهامها بانضباط وكفاءة وروح معنوية وقدرات عالية.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة الداخلية الإماراتية العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، أن برنامج دعم منظومة الأمن والشرطة استهدف تدريب 1400 جندي وصف ضابط وضابط، وتوفير 277 آلية، وإعادة تأهيل وبناء 21 مركزاً للشرطة، وتأهيل 11 إدارة أمنية ووسائل اتصال ودفاع مدني.

حضر الحفل مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة اليمنية.

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