لوليسغارد يشدد على ضرورة تنفيذ الميليشيات إعادة الانتشار بالحديدة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

شدد رئيس المراقبين الأممي، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، خلال لقائه ميليشيات الحوثي الإيرانية، على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بشأن الحديدة.

وقال لوليسغارد خلال لقائه، أول من أمس، رئيس ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات، مهدي المشاط، إن «إعادة الانتشار أمر مفرغ منه، وتم الاتفاق عليه في مشاورات السويد»، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق السويد في ما يخص محافظة الحديدة.

وزعم المشاط خلال اللقاء، الذي ضم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن ميليشياته حريصة على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، وأنها مستعدة للتنفيذ من طرف واحد في حال طلبت الأمم المتحدة ذلك، في محاولة للتغطية على الخروقات والتعنت الذي دعا المبعوث الأممي إلى زيارة صنعاء للمرة الثالثة خلال أيام.

غير أن مصادر محلية أكدت أن غريفيث حصل كالعادة على وعود بالتنفيذ، ولكن لم يحصل على ضمانات تؤكد أن التنفيذ سيتم، على الرغم من تصريحات لوليسغارد بأنه لا مناص من تنفيذ إعادة الانتشار بحسب اتفاق السويد.