قرقاش يرحّب ببيان البابا فرنسيس بشأن اليمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحّب وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، ببيان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي يحث على السلام في اليمن.

وشدّد قرقاش، في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، أول من أمس، على ضرورة تنفيذ اتفاقية استوكهولم، لجعل 2019 عام السلام في اليمن.

وكان بابا الكنيسة الكاثوليكية حض على «العمل بشكل عاجل لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة» لمصلحة هدنة في مدينة الحديدة غربي اليمن، تعتبر ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقبل ساعة من رحلته التاريخية إلى الإمارات، قال البابا فرنسيس «أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي العمل على وجه السرعة لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة وضمان توزيع الغذاء والعمل من أجل صالح الشعب».