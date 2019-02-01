«الهلال» تقدم مساعدات غذائية إلى مليون يمني

المصدر: عدن - وام

بلغ عدد السلال الغذائية التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر لأهالي الساحل الغربي اليمني أكثر من 140 ألف سلة، استفاد منها أكثر من مليون شخص في 121 قرية ومنطقة على امتداد مدنه وقراه، خلال الفترة من 20 يونيو 2018 إلى 30 يناير الجاري.

وقال ممثل «الهلال» في الساحل الغربي، إن تلك السلال الغذائية تأتي في إطار القوافل الغذائية التي تسيرها هيئة الهلال الأحمر إلى قرى ومناطق الساحل الغربي، في إطار الاستجابات السريعة والمتواصلة من قبلها لاحتياجات ومتطلبات اليمنيين، والتخفيف من معاناتهم، وتحسين مستوى أوضاعهم المعيشية، في ضوء نهج العطاء لدولة الإمارات.

بدورهم، قال مسؤولون محليون ومواطنون في القرى والمناطق المستفيدة، إن الأوضاع في مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي كانت صعبة للغاية قبيل تدفق المساعدات الإماراتية، جراء حرب وحصار وانتهاكات الميليشيات، مشيرين إلى أن الدعم والمساعدات الإغاثية والغذائية، التي قدمتها هيئة الهلال لعبت دوراً كبيراً في التخفيف من معاناة أهالي الساحل الغربي، والمساهمة في تعزيز استقرارهم في قراهم ومناطقهم، وإعادة أوضاعهم إلى سابق عهدها قبل إشعال ميليشيات الحوثي الحرب في اليمن.

وأشادوا بجهود «الهلال»، وأكدوا أنها كانت ولاتزال سبّاقة في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية لأهالي مدن وقرى ومناطق الساحل، موضحين أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعد أول منظمة محلية وعربية ودولية تصل إلى قرى ومناطق الساحل الغربي، وتغيثها وتنفذ فيها حزمة مشاريع خدمية ضرورية ظلوا محروميها.