طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج خفيفاً في الخليج العربي، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:22، والمد الثاني الساعة 05:51، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 23:32.

وأضاف أن الموج سيكون خفيفاً في بحر عمان، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:09، والمد الثاني 02:26، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 19:21، والجزر الثاني عند الساعة 07:42.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 28 85 25

دبي 41 29 90 45

الشارقة 38 27 85 35

عجمان 38 28 90 50

أم القيوين 38 28 90 35

رأس الخيمة 41 27 90 30

الفجيرة 38 29 85 40

العين 43 28 60 15

ليوا 43 30 45 15

الرويس 39 28 80 20

السلع 42 30 75 20

دلما 36 30 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 37 32 85 50

أبو موسى 37 32 85 50