«الهلال» تفتتح مركزاً صحياً في الدريهمي يخدم 22 ألف يمني

المصدر: الحديدة - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مركزاً صحياً بمنطقة الشجيرة في مديرية الدريهمي، التابعة لمحافظة الحديدة، لتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 22 ألف مواطن يمني في 14 قرية، وذلك بعد أن استكملت الهيئة إعادة تأهيله وتجهيزه وتزويده بالأجهزة والمستلزمات الطبية، مع منظومة طاقة شمسية متكاملة، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي في عموم مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي لليمن.

وقال مدير الشؤون الإنسانية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن، محمد الجنيبي، إن افتتاح المركز يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها الهيئة خلال «عام التسامح» في الساحل الغربي، وتشمل مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية، مؤكداً عزم الهيئة على استكمال تطبيع الأوضاع على امتداد الساحل الغربي، لإنهاء معاناة اليمنيين الناتجة عن حرب وحصار ميليشيات الحوثي الانقلابية.

من جانبه، أوضح مدير المركز الصحي في منطقة الشجيرة، أبوبكر إبراهيم، أن عملية إعادة تأهيل وتجهيز المركز الصحي، بدعم من «الهلال الأحمر الإماراتي»، شملت ترميمه ورفده بأجهزة وأدوات ومستلزمات طبية، وخزانين للمياه ومنظومة طاقة شمسية، تتكون من لوحين وبطاريتين وإنارة داخل وخارج المركز، فضلاً عن إضافة غرفتين وصالة وحمامين.

وأشار إلى أن المركز يخدم 14 قرية، هي: «الشجيرة والنخيلة وكدف المعطارة وكدف مراد والهدة والحامدية ودير عبدالله ودير يحيى ودير حسين ودير النامسة والفازة والحوارث ووادي رمان ومركوضة»، ويقطنها نحو 22 ألف يمني، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي، على تنفيذ مشروع المركز الصحي.

من جانبهم، قال عدد من كوادر المركز الصحي في «الشجيرة» إنهم كانوا يعانون الازدحام الشديد للمرضى، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في داخل وخارج المركز، الذي كان عبارة عن غرفتين صغيرتين، قبل أن تتم توسعته وإعادة تأهيله وتجهيزه من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.