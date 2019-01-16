«الهلال» تفتتح مشروعات تعليمية وتوزع آلاف السلال الإغاثية باليمن

المصدر: عدن - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي آلاف السلال الإغاثية باليمن خلال الأسبوع الثاني من عام التسامح 2019، كما افتتحت سبعة مشروعات جديدة في مجال التعليم الأساسي والثانوي في الساحل الغربي لليمن، في إطار حزمة مشروعات تشمل مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية والاقتصادية في قرى ومدن ومديريات محافظتي تعز والحديدة الواقعة على امتداد الساحل الغربي، وفي عموم المحافظات اليمنية المحررة.

وتضمنت مشروعات التعليم الجديدة إعادة تأهيل وتأثيث وتجهيز مدارس: الوحدة بمنطقة السيمن، وطارق بن زياد بمنطقة الشجيرة، والفجر بمنطقة الطائف، والاتحاد بمنطقة موزع، والفتح بمنطقة قطابا، وعلي بن الفخر بمنطقة المتينة، والخير بمنطقة موشج.

وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قوافل غذائية وإغاثية إلى المناطق النائية، وأماكن تواجد البدو الرحل، ومراكز الغسيل الكلوي في عدد من مديريات محافظة شبوة، شملت مركز تأهيل ورعاية المعاقين ووحدة الأورام السرطانية، وتم توزيع 1272 سلة غذائية استفاد منها 7709 أفراد.

ووزعت الهيئة مساعدات غذائية على طلاب محو الأمية بمديرية حجر في حضرموت التي يعاني سكانها أوضاعاً اقتصادية صعبة، تضمنت 100 سلة استفاد منها 500 طالب، كما وزعت 1000 سلة غذائية على عدد من الأسر في مديرية دوعن استفاد منها 5000 فرد من الأسر الفقيرة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح 2019» بلغت 2730 سلة غذائية، استهدفت 13 ألفاً و650 فرداً من الأسر المحتاجة بمحافظة حضرموت.

في سياق متصل، دشن ملتقى أبناء شبوة «3+1»، أمس، العيادة المتنقلة لمجابهة وباء حمى الضنك والحصبة وحملة رش ضبابية لمكافحة وباء «حمى الضنك»، وذلك بدعم وتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة.

وتستهدف حملة الرش الضبابي وتستمر ثلاثة أيام، مكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة، منها حمى الضنك، وذلك في جميع الأحياء السكنية بمنطقة ظليمين، ومنطقة رمه بمديرية مرخة السفلى، ترافقها عيادة متنقلة للفحص المجاني للحالات المشتبه بإصابتها وصرف الأدوية مجاناً.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مدرسة الاتحاد الأساسية الثانوية للبنين، في مركز مديرية موزع التابعة لمحافظة تعز، بعد إعادة تأهيلها وتأثيثها وتجهيزها، وقال مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن محمد الجنيبي، إن المدرسة تأتي ضمن مشاريع الهيئة في مختلف القطاعات لاستكمال تطبيع الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان تعز وجميع المناطق والمحافظات اليمنية المحررة، مشيراً إلى أن المدرسة تتكون من ثمانية فصول دراسية وملحقاتها، وتستوعب 700 طالب، وتتيح عودة نحو 40 مدرساً ومدرسة لعملهم.