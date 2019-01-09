«الهلال» توزع 120 طناً من المساعدات في الحديدة

المصدر: عدن - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، 120 طناً من المواد الغذائية المتكاملة على أهالي ثماني مناطق تابعة لمحافظة الحديدة اليمنية، وذلك بمناسبة «عام التسامح»، وفي إطار الاستجابة السريعة والمتواصلة من الهيئة لإغاثة المواطنين اليمنيين على امتداد الساحل الغربي.

وأكد المستفيدون أن الهيئة توفر لهم باستمرار احتياجاتهم من المساعدات الغذائية المتكاملة، منذ تحرير مناطقهم ومديرياتهم من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وشهدت منطقة «الجريبة السفلى» بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة وللمرة الأولى، افتتاح مركز صحي يستهدف أكثر من 100 ألف مواطن يمني، بعد انتهاء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من إنشائه وتجهيزه ورفده بالأجهزة الطبية والأدوية، ضمن جهود الهيئة الإنسانية في «عام التسامح».

وأكد أهالي منطقة الجريبة السفلى، أن تدشين المركز لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم ولأهالي المناطق المجاورة، يعد حدثاً مهماً في حياتهم بعد عقود طويلة من حرمانهم من هذه الخدمات الأساسية والمهمة.

وفي تعز، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع تمهيد طريق «ظبيع والنقيله والقرف والهوبين وحجامة» في مديرية الصلو بمسافة 25 كيلومتراً، لتنتهي بذلك معاناة سكان المنطقة مع الطرق الوعرة التي كانت تشكل خطورة عليهم بسبب الحوادث المرورية المتكررة فيها.