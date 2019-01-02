الإرياني: الميليشيات تحرم الملايين من المرتبات

المصدر: عدن - سبأنت

ثمّن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الموقف الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، الذي كشف تلاعب ميليشيات الحوثي بالمساعدات الغذائية، وسرقتها من أفواه الجوعى، وتزوير كشوفاتها وتوزيعها على أتباعها وغير المستحقين، مؤكداً أن الميليشيات تتعمّد حرمان ملايين اليمنيين من المرتبات، ومصادر كسب الرزق، ومن المساعدات التي تقدم من الدول المانحة، ما يزيد من معاناتهم، ويدفع كثير منهم للمشاركة في الحرب، بعدما فتحت باب التجنيد والالتحاق بالجبهات خياراً وحيداً لكل من فقد مصدر دخله.

وأضاف أن بيان برنامج الغذاء العالمي، يشير إلى أن الميليشيات تمارس التجويع المتعمّد للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتزيد من معاناتهم، وهو ما يعطيها فرصة لاستغلال هذه المعاناة، عبر المحافل الدولية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، لافتاً إلى أن التقرير، وإن تأخر، يشير إلى حرص المنظمة على وصول المساعدات لمن يستحقها.

وأوضح أن الميليشيات استحدثت كيانات تابعة لها تعمل على تلقف المساعدات، وتعيد توجيهها لأنصارها، أو تستغلها لنشر فكرها المتطرّف، وبهذا تصبح هذه المساعدات سبباً في إطالة أمد الصراع والمعاناة بدلاً من أن تكون مصدراً للحياة.