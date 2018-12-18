اليوم.. بدء سريان الهدنة في الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، وهو ما أكده أيضاً مصدر في الأمم المتحدة، موضحاً أن هذا الموعد يأتي لأسباب مرتبطة بالعمليات على الأرض.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردون الحوثيون اتفقوا خلال محادثات السويد التي اختتمت الخميس الماضي، على سحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي، كما اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار في المحافظة، والتفاهم حيال الوضع في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر سلام ينهي الحرب.

وبعث وزير الخارجية اليمني، برسالة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، طالبه فيها بممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين بنود الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في مشاورات السويد. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن اليماني قوله مخاطباً غريفيث في الرسالة: «أهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل، وعدم إبقاء ميليشياتهم تحت مسميات مختلفة».

وأكد اليماني «ضرورة عدم استغلال الحوثيين للفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب الحديدة، ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين».