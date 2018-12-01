الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. مؤكدة أن «لواء المجد» التابع لمحور ذمار تمكن من إسقاط الطائرة في جبهة قانية الوهبية.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش اليمني تمكنت، خلال الأيام الماضية، من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة للمتمردين في البيضاء وحجة وتعز والحديدة ومحافظات أخرى.

ويتقدم الجيش الوطني اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في جبهات عدة، منها جبهة محافظة صعدة.

وباتت قوات الجيش اليمني تسيطر على مرتفعات استراتيجية في مديرية القطابر في صعدة، ما يسهل عمليات تطهير مواقع الميليشيات قبل السيطرة التامة للجيش الوطني على تلك المناطق.