«التحالف» يسلّم خفر السواحل اليمني مهام تأمين موانئ حضرموت

المصدر: المكلا - سبأنت

سلّمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مهام خفر السواحل في محافظة حضرموت، أمس، إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية في موانئ وسواحل قطاع البحر العربي، لمنع عمليات تهريب الأسلحة والمخدّرات والمتسللين عبر سواحل المنطقة وتنفيذ المهام المنوطة بها.

وتم التسليم في حفل رسمي شهد تخرّج دفعة جديدة من منتسبي القطاع، وتسليم دفعة من الزوارق البحرية للقوات اليمنية، بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير الولايات المتحدة الأميركية ماثيو تولر.

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني، إن الزوارق البحرية والمعدات التي تسلمتها قوات خفر السواحل ستساعد في مكافحة الإرهاب والحد من التهريب عبر سواحل المحافظة الممتدة، مُثنياً على دور التحالف ودعمه في مختلف المجالات. وأكد اللواء البحسني أن حضرموت ترفض الإرهاب والتطرف، وأن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية ستعمل على كل ما من شأنه قطع دابر الفتنة والإرهاب بمساعدة التحالف وهمّة أبناء المحافظة.

وفي كلمته، قال ممثل القوات البحرية في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء صالح الغامدي، إنه تم تدريب وتأهيل 500 من منتسبي قوات مصلحة خفر السواحل من أبناء محافظة حضرموت.

وأكد اللواء الغامدي أنه تم تسليم قوات خفر السواحل اليمنية 37 زورقاً مجهزة بالأسلحة وأجهزة الاتصالات والرادارات المطورة، لحراسة سواحل محافظة حضرموت الممتدة على طول 350 كم، والتي توجد فيها سبعة موانئ رئيسة.