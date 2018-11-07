الميسري يؤكد الحرص على تجهيز قوات الأمن في الحديدة

المصدر: عدن - سبأنت

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، حرص الوزارة على تفعيل وتجهيز قوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة، وتأهيل منتسبيها من أجل القيام بأدوارهم تجاه حفظ أمن وحماية المرافق والمؤسسات في المحافظة.

واستمع الميسري خلال لقائه، أمس، قائد القوات الخاصة بمحافظة الحديدة، العقيد صادق عطية، إلى شرح مفصل حول أوضاع القوات الخاصة، وتدريب وتأهيل تشكيلاتها وإعدادها لما بعد تحرير مديريات المحافظة من سيطرة الميليشيات الانقلابية، وقدرتها على بسط سيطرتها على المنشآت والمرافق بكفاءة واقتدار.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في محافظة الحديدة، التي تشهد معارك ضارية بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، التي حققت خلالها القوات المشتركة تقدماً كبيراً في جبهات القتال، ومحاصرتها للميليشيات، وإلحاق الهزيمة بها وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقد أكد قائد القوات الخاصة في محافظة الحديدة، العقيد قائد عطية، جاهزية القوات الخاصة لاستلام وتأمين محافظة الحديدة، بعد تحريرها من الانقلابيين الحوثيين، والقيام بالمهام المناطة بهم على أكمل وجه.