«الهلال» تغيث قرى المكلا المتضررة من «لبان»

المصدر: عدن - وام

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح أمس، فتح عدد من الطرق المتضررة والمغلقة في سبع قرى بمديرية أرياف المكلا اليمنية، بعد أن جرفتها السيول والأمطار، جراء العاصفة المدارية لبان، التي ضربت محافظة حضرموت أخيراً، وأدت إلى عزل هذه القرى التي يسكنها نحو 3000 نسمة.

وفتحت آليات الهيئة الطرق، وأزالت مخلفات السيول والأمطار، وسوّت الطرق الترابية بين القرى، وقام وفد من الهيئة برفقة مدير عام مديرية أرياف المكلا أحمد سليمان العكبري، بالاطلاع عن كثب على أعمال شق وفتح الطرقات المغلقة التي تكفلت «الهلال» بإنجازها، ومعاينة أضرار مناطق المديرية، وتوفير الآليات والأفراد، بما يتناسب مع حجم المنطقة، في ظل وجود عشرات القرى المتناثرة بالمديرية، ووعورة طرقها الترابية التي تعزل سكانها عند هطول الأمطار وجريان الأودية. وتقدم العكبري بجزيل الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على اهتمامها بالمديرية، وتكفلها بمشروع إعادة فتح الطرقات المغلقة التي جرفتها السيول، وتسببت في عزلة أهالي هذه القرى، وفي أضرار كبيرة في البنية التحتية للمديرية والأراضي الزراعية للمواطنين، والتي تعتبر مصدر دخلهم الأساسي، إضافة إلى نفوق الكثير من المواشي. وأشاد بسرعة استجابة الهيئة للنداءات للتخفيف من معاناة الأهالي نتيجة للإعصار الذي حول المديرية إلى منطقة منكوبة.