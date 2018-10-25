رئيس الوزراء اليمني يباشر مهامه بزيارة «المهرة المنكوبة»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

باشر رئيس الوزراء اليمني الجديد، الدكتور معين عبدالملك، مهامه رسمياً، بزيارة إلى محافظة المهرة المنكوبة، جراء العاصفة المدارية «لبان» التي اجتاحت المحافظة أخيراً، وخلفت أضراراً واسعة في عدد من مديرياتها.

وأكد عبدالملك أن الهدف من الزيارة هو إعادة إعمار ما خلفته العاصفة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعيد ترميم الطرق والمنشآت والبنية التحتية التي تضرر بعضها ودمر الآخر بشكل كامل، كما ستضع حلولاً للمواطنين الذين جرفت السيول منازلهم، بالإضافة إلى وضع تدابير تمنع تكرار ما حدث، في حال تعرض المحافظة لعواصف مماثلة.

وأشار إلى أن الجهود ستنصب على وضع معالجات للتعافي الاقتصادي، والعمل بما يدفع عجلة التنمية في كل المجالات، مشيداً بجهود السلطة المحلية في المحافظة، بمساندة دول التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، في تجنيب المحافظة أقل الأضرار، جراء السيول التي عصفت بالحياة في المحافظة، وإغاثة المتضررين من العاصفة المدارية.