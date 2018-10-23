«الهلال» تدشن مشروع دعم الصيادين في اليمن

المصدر: الحديدة ــ وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع دعم الصيادين على امتداد الساحل الغربي لليمن، الذي يتضمن تزويدهم بالمعدات والأدوات اللازمة، إضافة إلى إنشاء سوق للأسماك، ومكاتب إدارية، وتأهيل أماكن التخزين، بهدف تسهيل مناولة الإنتاج السمكي، وعودة حركة الصيد مرة أخرى، للإسهام في تأمين مصدر رزق منتظم لسكان الساحل الغربي، الذين تضرروا جراء تدمير ميليشيات الحوثي للبنى التحتية.

وبدأت «الهلال» أول مشروعات دعم الصيادين في منطقة القطابا في مديرية الخوخة، وذلك بحضور مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، ومحافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، ومدير عام مديرية الخوخة محمد يحيى عبدالسلام، وعدد من المسؤولين اليمنيين والصيادين.

وقال سعيد الكعبي إن تنفيذ مشروعات دعم الصيادين في الساحل الغربي يأتي امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمباشرة العمل في المشروعات التنموية والخدمية، التي تم الإعلان عنها أخيراً، فيما أكد الدكتور الحسن علي طاهر أن مشروعات دعم الصيادين في الساحل الغربي لليمن تأتي ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتأهيل ودعم القطاعات الحيوية على الساحة اليمنية، التي تستفيد منها أعداد كبيرة من المواطنين اليمنيين.