شباب تعز يرسمون لوحة بشرية تقديراً لـ «الهلال»

المصدر: تعز - وام

رسم أكثر من 400 شاب وفتاة من المتطوعين اليمنيين، لوحة بشرية فريدة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملت عدداً من الرسائل باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لجهود «الهيئة» الإنسانية على الساحة اليمنية، خصوصاً محافظة تعز، وذلك بالتزامن مع يوم الغذاء العالمي، الذي صادف أول من أمس.

وحمل الشباب المشاركون سلالاً غذائية على طول جبال المحصاب، الواقعة غرب مدينة تعز، وصولاً إلى المناطق المستهدفة، من خلال سلسلة بشرية إنسانية تعد الأطول باليمن.

وفي هذا الإطار وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1500 سلة غذائية، إضافة إلى السلع الأساسية، على الأسر اليمنية غير القادرة، وتلك الأشد احتياجاً في المناطق الريفية غرب مدينة تعز، استفاد منها 10 آلاف و500 مواطن يمني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وجرى توزيع السلال الغذائية على أكثر المناطق تضرراً جراء حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وشملت المحصاب والصرم والحاضر، والمحور والحبيل ونجد قرانه والنخيب.

وقال ممثل السلطة المحلية في تعز، إبراهيم الجبري، إن رسم شباب اليمن لوحة بشرية تمثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتعد الأطول في تاريخ اليمن، يأتي تقديراً وعرفاناً بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به «الهيئة» لإغاثة أبناء محافظة تعز، الذين يعانون نتيجة الحصار الجائر الذي فرضته ميليشيات الحوثي الانقلابية على المواطنين. بدورهم، عبّر المستفيدون من المساعدات الإنسانية عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، التي تتحدى الصعاب للوصول إلى مختلف المناطق.