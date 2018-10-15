315 ألف يمني في 8 محافظات يستفيدون من مساعدات «الهلال» خلال 15 يوماً

المصدر: عدن - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 45 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات والمدن المحررة في المحافظات اليمنية، خلال الأيام الـ15 الماضية، منذ بدء حملة التوزيعات الغذائية لإغاثة الأسر الأشد احتياجاً.

وقد استفاد 315 ألف يمني، من بينهم 225 ألف طفل و46 ألف امرأة، من حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية لتوفير الأمن الغذائي واحتياجات الأسر الضرورية، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي خلفتها انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وشملت التوزيعات 26 مديرية ومنطقة تابعة لثماني محافظات يمنية، هي عدن والضالع وأبين ولحج والحديدة وحضرموت وشبوة وتعز، في إطار الدعم الإماراتي المتواصل للأشقاء في اليمن، من أجل تطبيع الأوضاع ورفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق المحررة بعد حصار ميليشيا الحوثي.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، إن الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل عمليات توزيع السلال الغذائية على الأسر اليمنية الأشد احتياجاً، في المناطق المتضررة من حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، التي تسببت في تفاقم الوضع الإنساني الراهن، نتيجة ممارساتها غير الإنسانية تجاه اليمنيين، وأكد الكعبي تواصل توزيع المساعدات على أهالي المناطق المحررة في المحافظات اليمنية كافة، بما يضمن توفير متطلباتهم الضرورية التي تعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الأوضاع الراهنة في اليمن.