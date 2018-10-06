«الهلال» تغيث 1000 أسرة متعففة في مديرية الأزارق

المصدر: الضالع - وام

واصلت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» فعاليات حملة «الأزارق في أعيننا»، وذلك ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية والخيرية والخدمية والتنموية التي تنفذها بالمحافظات اليمنية المحررة، ومنها عدن وأبين ولحج وتعز والضالع.

فقد سيّرت الهيئة ضمن الحملة قافلة مساعدات غذائية لإغاثة 1000 أسرة متعففة من سكان قرى ومناطق مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، بعد أن قطعت فرقها التطوعية الطرق الجبلية الوعرة لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة.

وتُعد هذه القافلة الثانية في أقل من أسبوع، التي تسيّرها الهيئة لمحافظة الضالع ضمن عملية الاستجابة العاجلة لإغاثة المحافظات المحررة.

وأشاد المستفيدون من المساعدات خلال تسلّمهم السلال الغذائية بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من مساعدات في مختلف المجالات، خصوصاً ما يمس منها حياة الناس المعيشية.

وكانت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» أطلقت حملة «الأزارق في أعيننا»، وبدأتها بافتتاح مدرسة النهضة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات، وتوزيع المستلزمات المدرسية على طلبتها بالتزامن مع بداية العام الدراسي في منطقة الأزارق بمحافظة الضالع.

وقال ممثل الهيئة في عدن، المهندس سعيد آل علي، إن الحملة تشمل مختلف الجوانب والمجالات الحياتية والخدماتية، وتتضمن عدداً من المراحل بهدف إحداث نقلة نوعية في واقع أبناء المحافظة.

من ناحيته، قال مدير التخطيط والتعاون منسق أعمال الهلال الأحمر الإماراتي في الضالع، نبيل العفيف، إن أولوية «الهلال» في المحافظات المحررة تتمثل في دعم العملية التعليمية التي توقفت بالكامل أثناء اجتياح الميليشيات الانقلابية.