قرقاش: الجندوبي أثبت عدم مهنيته لهجومه على السعودية والإمارات من منصّة مشبوهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن رئيس فريق الخبراء حول اليمن، كمال الجندوبي، أثبت عدم مهنيته بهجومه من خلال الإعلام القطري على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن ذلك دليل جديد على تسييس الملف اليمني.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هجوم كمال الجندوبي في الإعلام القطري على السعودية والإمارات دليل عدم مهنية لمن تم تعيينه رئيساً لفريق الخبراء حول اليمن، اتهامات الجندوبي والمنصة التي استخدمها لا تليق بموقعه، وتؤكد مجدداً تسييس الملف الذي كان واضحاً في غياب توازن تقريره وخلل منهجيته».