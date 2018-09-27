اليماني يطالب المجتمع الدولي بوقف التدخلات الإيرانية في اليمن

المصدر: نيويورك - وكالات

طالب وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على إيران لتكفّ عن تدخلاتها في الشأن اليمني، وأن يضع مصالح منطقة الشرق الأوسط الأمنية ضمن أولوياته، ومنها أن تلتزم إيران بحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، وفق قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2216 الخاص بالشأن اليمني.

وأكد اليماني في كلمته بـ«قمة إيران 2018»، التي انعقدت تحت عنوان «متحدون ضد برنامج إيران النووي» على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً لوقف التدخلات الإيرانية التي تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تغذيتها كل الجماعات الإرهابية، سواء تنظيم القاعدة أو «داعش»، أو ميليشيات الحوثي الانقلابية و«حزب الله». وقال اليماني، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت»، إن «المنطقة والعالم يواجهون إمبراطورية إيران الإرهابية التي لا تمثل تهديداً للشعب الإيراني فحسب، لكنها تهدد كل دول المنطقة والعالم أجمع، من خلال تهديدها لخطوط الملاحة الدولية في باب المندب ومضيق هرمز ولدول الجوار عبر الصواريخ التي يطلقها عملاؤها في اليمن، والتي أثبت فريق خبراء مجلس الأمن أنها إيرانية الصنع».

وأضاف: «مستوى التحجج بالوضع الإنساني الذي نراه من بعض أعضاء المجتمع الدولي كلما قاربت الحكومة اليمنية على تحرير محافظة الحديدة من ميليشيات الحوثي الإيرانية، بينما تقوم الحكومة اليمنية برفع العديد من الرسائل إلى مجلس الأمن، يوضح انخراط إيران المباشر وتدخلها السافر في الشأن اليمني، ولا نرى الشجب والإدانة من المجتمع الدولي»، بحسب قوله.