مصرع 66 من قيادات الميليشيات خلال أغسطس

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشفت إحصائية صادرة عن المقاومة اليمنية، عن مصرع 66 قيادياً حوثياً على أيدي قوات الجيش والمقاومة ومقاتلات التحالف في أغسطس الماضي، في جبهات الساحل الغربي وصعدة وحجة وبقية الجبهات المشتعلة.

وأوردت الإحصائية أسماء بعض القادة الصرعى من الرتب العسكرية والمناطق التي لقوا مصرعهم فيها على النحو الآتي:

العقيد هلال محمد عبدالله الذيفاني، لقي مصرعه في الحديدة، والعميد حسن عبدالله حنين الجرادي، لقي مصرعه في صعدة، والنقيب خالد عبده سنان، لقي مصرعه في البيضاء، والعقيد هيثم صالح الجبري، لقي مصرعه في البيضاء، والعقيد علي ناصر علي البداي، لقي مصرعه في صعدة، والرائد أحمد أحمد محمد صالح الحوري، لقي مصرعه في حيران حجة، والرائد علي دماج البحر، لقي مصرعه في الحديدة، والنقيب عبدالكريم أحمد صالح القراعة، لقي مصرعه في البيضاء، والعميد محمد صالح طامش، لقي مصرعه في الحديدة، والنقيب نور الدين محمد أحمد قطيع، لقي مصرعه في حيران، والعقيد محمد يحيى السريحي، لقي مصرعه في صعدة، واللواء الركن علي صالح محمد القميري، لقي مصرعه في الحديدة، واللواء الركن محمد عبدالملك صالح عاطف، لقي مصرعه في الحديدة، إضافة إلى العشرات من قيادات الحوثي، الذين لقوا مصرعهم في مناطق عدة.