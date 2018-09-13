الميسري يحث الشرطة العسكرية على مضاعفة جهود حماية «لحج»

المصدر: عدن - وكالات

شدّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري، على أهمية اضطلاع الشرطة العسكرية بمحافظة لحج، بتفعيل دورها وبذل مزيد من الجهود لما من شأنه حماية الأمن والاستقرار واستتبابه بمحافظة لحج، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن. وعقد الميسري لقاء، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قائد الشرطة العسكرية بمحافظة لحج العقيد صبري عبده طاهر، واستعرض القائد المهام التي يقوم بها أفراد وضباط الشرطة العسكرية بلحج في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة، والمتطلبات والاحتياجات الضرورية التي يمكن من خلالها بذل مزيد من الجهود في عمل أفراد وصف ضباط وضباط الشرطة العسكرية، لما من شأنه حماية المصالح الخاصة بالوطن والمواطن.

وحث وزير الداخلية قيادة ومنتسبي الشرطة العسكرية على مضاعفة الجهود لحماية أمن واستقرار محافظة لحج، لما له من انعكاسات أخرى على أمن واستقرار العاصمة عدن.