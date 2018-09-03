رصد وتوثيق 4368 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات خلال 6 أشهر

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، ما يزيد على 4368 حالة ادعاء بالانتهاك تم توثيقها في مختلف المحافظات اليمنية عبر راصديها الميدانيين البالغ عددهم 36 راصداً، خلال الفترة من الأول من فبراير 2018 وحتى 31 يوليو 2018.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الدوري الخامس الذي أعلنته، أمس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أنه تم الاستماع إلى 3800 شاهد ومبلغ، والإطلاع على نحو 5700 وثيقة تم حفظها في ملفات الانتهاكات، وتمكنت من الانتهاء من التحقيق في عدد 1900 حالة ادعاء تم رصدها من قبل اللجنة، توزعت على أكثر من 30 نوعاً من أنواع الانتهاكات. كما أنهت اللجنة التحقيق في 58 حالة ادعاء تجنيد أطفال قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ورصدت 68 حالة زراعة ألغام فردية نتج عنها سقوط 36 قتيلاً و55 جريحاً، و26 حالة زراعة ألغام المركبات، سقط بسببها 25 قتيلاً من المدنيين و24 جريحاً، بحسب التقرير.

وبين التقرير رصد وتوثيق 19 حالة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، ورصد وتوثيق أربع حالات ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، وتوثيق ورصد تهجير قسري لعدد 142 أسرة، أي ما يقارب 864 نسمة تم تهجيرهم من منازلهم.

وانتهت اللجنة من التحقيق في 51 حالة، ورصد وتوثيق 355 حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري، ورصد 19 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهنية، ورصد نحو 21 حالة ادعاء بتفجير المنازل وخمس وقائع ادعاء بانتهاك تتعلق بقيام الطائرات الأميركية من دون طيار باستهداف المدنيين.