قوات الدفاع السعودي تدمّر صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية، التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، إن الصاروخ الذي رصدته قوات الدفاع الجوي للتحالف كان باتجاه مدينة نجران «وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان»، موضحاً أنه نتج عن اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتدميره تناثر شظاياه على الأحياء السكنية، ما تسبب في إصابة سبعة أشخاص، أربعة سعوديين منهم سيدتان، ومقيمان من الجنسية البنغالية، ومقيم من الجنسية الهندية، جميعهم إصاباتهم طفيفة، بالإضافة إلى أضرار في محال تجارية ومركبتين.

وأضاف المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحدّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعدّ مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.

وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (184) صاروخاً حسب «سكاي نيوز».