«الهلال» تدشن مشروع حفر بئر مياه ارتوازية في «خوخة» الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مشروع حفر بئر مياه ارتوازية في منطقة الوعرة التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ضمن جهود الإمارات المستمرة لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين اليمنيين وتلبية احتياجات سكان المناطق المحررة التي تعاني شح المياه.

ويستفيد من بئر المياه الارتوازية، التي ستعمل بالطاقة الشمسية أكثر من 2600 مواطن يمني، إضافة إلى سكان القرى المجاورة، عبر توزيع 48 خزان مياه سعة 400 لتر للواحد على مواقع مختلفة، بما يضمن توفير المياه النظيفة للأسر اليمنية والتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الأحداث في اليمن.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، إن مشروع حفر آبار المياه في المناطق المحررة بالساحل الغربي يأتي ضمن اهتمام دولة الإمارات بمشروعات البنية التحتية التي تتلمس احتياجات المواطنين اليومية، وبما يسهم في التخفيف من معاناتهم جراء شح المياه وتدمير شبكات المياه والبنى التحتية التي تسبب فيها الحوثيون، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل إلى جانب حفر البئر الارتوازية توصيلها بخط الضخ، إضافة إلى تركيب وحدات الضخ وتنفيذ تمديدات تصل إلى المواقع المختلفة، معتبراً أن المشروع سيسهم في استقرار سكان القرى في مواطنهم.

وعبر أهالي منطقة الوعرة التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر، على الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات حيوية هدفها التخفيف من معاناتهم اليومية وتتلمس احتياجات المواطنين.=