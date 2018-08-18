«الهلال» تخلّص أهالي «المنظر» في الحديدة من عملية التجويع الحوثية وتمدهم بالغذاء

المصدر: الحديدة - وام

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي قرية «المنظر»، التابعة لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحريرها حديثاً، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر لمساعدة الأشقاء في اليمن على مواجهة ظروفهم المعيشية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة الوضع الإنساني الصعب جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. ووزّعت فرق «الهلال الأحمر» سلالاً غذائية تضم السلع الأساسية على أهالي القرية، فيما تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين، من خلال الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين لتلبية احتياجات الأهالي من المواد الغذائية، وتنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في استقرار الأسر اليمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأعرب المستفيدون من المساعدات الإماراتية الإنسانية في قرية المنظر، عن شكرهم لدولة الإمارات على تقديم الدعم المتواصل للشعب اليمني، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، وإيصال المساعدات، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الصعبة الراهنة.

يشار إلى أن أهالي قرية المنظر، التابعة لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة، قد تعرضوا لعملية تجويع ممنهجة وقاسية قامت بها ميليشيات الحوثي، الأمر الذي دفع فريق «الهلال الأحمر» الإماراتي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة للأهالي، بعد أن تحررت القرية حديثاً.