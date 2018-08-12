التحالف ينقذ عشرات الأطفال جنّدهم الحوثي

المصدر: أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن تجنيد ميليشيات الحوثي الإيرانية للأطفال وتعريضهم للهلاك «مستمر». وأضاف، أمس، في بيان، أنه بدأ إجراءات إعادة سبعة أطفال جندتهم الميليشيات الإرهابية كمقاتلين، بتسليمهم للحكومة الشرعية وبحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي. وأوضح التحالف الذي تقوده السعودية، أن قواته أنقذت 86 طفلاً من الموت وسلمتهم لأهاليهم، مشدداً على أن الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها من اهتماماته.

وفي يوليو الماضي، قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن أكثر من 100 طفل فقدوا أرواحهم في أرض المعركة، بعد أن جندهم المتمردون الحوثيون.

وأكد أن التحالف يملك بيانات موثوقة تؤكد تجنيد أطفال في سن الثامنة. وحمّل المتحدث ميليشيات الحوثي الإيرانية المسؤولية عن تجنيد الأطفال اليمنيين والزج بهم في أرض المعركة، حيث فقد العشرات منهم أرواحهم خلال المعارك في صفوف المتمردين.

100

طفل قتلوا بعد أن جندهم الحوثيون.