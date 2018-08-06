قرقاش: البيان الأوروبي أحادي وغير مُنصف في توصيفه لما يحدث بالحديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، في تغريدة بحسابه على «تويتر»، أن البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية، أحادي وغير مُنصف في توصيفه لما يحدث في الحديدة.

وقال إنه غاب عن البيان إدانة الميليشيات الحوثية بسبب مسؤوليتها عن انتهاكات الوضع الإنساني، خصوصاً في أعقاب جريمة استهداف المستشفى وسوق السمك.

وأضاف في تغريدة أخرى «وفي هذا السياق نجد أن الموقف الأوروبي بوجه عام، أضعف في تناوله للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني، وحقيقة أن انقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت على الانتهاكات الحوثية وشرعنتها».