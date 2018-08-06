هادي: معركتنا ضد الجهل قبل أن تكون عسكرية

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن المعركة التي تخوضها الشرعية بدعم من التحالف العربي، ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية، هي في الأساس معركة ضد الجهل والقوى المتخلفة، قبل أن تكون معركة عسكرية.

وقال خلال حفل تكريم أوائل كليات جامعة عدن، أمس، إن المعركة التي نخوضها اليوم هي في الأساس، قبل أن تكون معركة عسكرية، هي معركة مع الجهل، سواء المعركة مع القوى المتخلفة التي انقلبت على الدولة وسببت كل هذا الخراب، أو مع تلك القوى المتخبطة التي تسعى لتعيق عمل الدولة، أو حتى مع الجماعات المتطرفة والإرهابية، فهي معركة ضد الجهل بالأساس.

وأضاف أن «الأفواج البشرية التي تلقي بها الميليشيات إلى المحرقة كل يوم لديها مشكلة في المعرفة والوعي، ولو أنها تلقت تعليماً مناسباً، وتشكل لديها وعي كافٍ، لما ألقت بنفسها في الهلاك بلا غاية ولا قضية».

وأوضح أن تلك الميليشيات هي أساساً قائمة على تجهيل المجتمع، ولا تريد له أن يتعلم ويستنير، مؤكداً أن الميليشيات الانقلابية قائمة أساساً على تجهيل المجتمع، وتكريس الطائفية من خلال الكتب والملازم التي تفرضها على الشعب، والاعتداءات المستمرة على المدارس والمدرسين، وعلى الجامعات وطلابها ومدرسيها. كما أكد الرئيس اليمني على أن أولوية التنمية تبدأ من الاهتمام بمحاضن المعرفة، واستمرار عجلة التعليم دون توقف، موجهاً الحكومة ورئاسة الجامعات إلى الاهتمام البالغ بالتعليم والبحث العلمي.