الحوثيون يرفعون أسعار المشتقات النفطية ويفاقمون معاناة اليمنيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فرضت ميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، أسعاراً جديدة للوقود، لتزداد معاناة المواطنين اليمنيين الذين يعيشون تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء لقناة «سكاي نيوز عربية» بأن سعر البنزين عبوة 20 لتراً، ارتفع من 7000 إلى 8000 ريال (نحو 15 دولاراً أميركياً).

وأقرّت شركة النفط اليمنية في صنعاء برفع أسعار الوقود إلى 395 ريالاً للتر الواحد من البنزين، و370 للتر الديزل.

وحوّل الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى سوق سوداء للوقود، يجنون منها أرباحاً طائلة، تصل إلى 3.5 ملايين دولار يومياً.

وقد أدى رفع الحوثيين أسعار الوقود إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، ما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني.