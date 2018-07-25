عبدالله بن زايد يؤكد موقف الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبها

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبها.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة إلى الشعب اليمني، وعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة اليماني، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.

وجدد سموه التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبها ووقوفها من خلال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الشرعية، ودعمها للجهود الأممية لعودة الاستقرار لليمن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

من جانبه أشاد اليماني بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات من أجل عودة الاستقرار والأمن إلى جميع ربوع الأراضي اليمنية، ودورها البارز ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

كما أثنى على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات على الصعيد الإنساني والإغاثي وحرصها على تسيير قوافل المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى الشعب اليمني.