قطاع التعليم في شبوة اليمنية يستفيد من دعم «الهلال الأحمر» الإماراتي

المصدر: شبوة - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول من أمس، بحضور ممثل الهيئة، سلطان النعيمي، ووكيل أول محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، وعدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والكوادر الأكاديمية، قاعات محاضرات جامعية في كلية النفط والمعادن بعتق عاصمة محافظة شبوة.

وأكد سلطان النعيمي أن مشروع تشييد القاعات الجامعية وتجهيزها بالأثاث المكتبي والدراسي، يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم قطاع التعليم في محافظة شبوة، وذلك ضمن خطة المشروعات التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المحافظة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح النعيمي أن الهيئة بحثت أخيراً مع جهات الاختصاص عدداً من الدراسات الخاصة بمشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات الخدمية، أهمها قطاع التعليم الذي يحظى بأولوية الاستفادة من المشروعات التنموية، وفق خطة الهيئة الداعمة لتغذية المسارين الإنساني والتنموي، وحرصها على مواصلة الدعم الإغاثي لأهالي وسكان المحافظة.

من ناحيته، أعرب محمد صالح بن عديو عن شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على جهودها المتواصلة لتحسين البيئة الدراسية لطلاب الجامعات، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت هذا المشروع، حرصاً منها على توفير المناخ الدراسي الملائم للطلاب، وتذليل العقبات التي تواجه مسيرتهم التعليمية.

وقال عميد كلية النفط والمعادن، الدكتور محمد المطهري، إن افتتاح القاعات الجامعية جاء بعد جهود ملموسة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشيداً بالمبادرات النوعية للهيئة على الساحة اليمنية في مختلف المجالات. وأكد أن مشروع تشييد وتأثيث القاعات الدراسية للطلاب سيوفر بيئة مناسبة، وظروفاً ملائمة لتحصيلهم الأكاديمي، ويعمل على استقرار مسيرتهم التعليمية، رغم الظروف التي يمرّ بها اليمن حالياً.